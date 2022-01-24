Глава Ирана помолился в Кремле

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24 января 2022, 09:58

Глава Ирана Эбрахим Раиси во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провёл намаз прямо на полу, принеся с собой молитвенный коврик.



В Кремле ранее с подобными моментами не сталкивались. Раиси решил не переносить молитву, хотя устав это позволял сделать. Высокопоставленный представитель в шиитской иерархии не постеснялся нарушить устав «чужого монастыря». По некоторым сведениям, иранский президент является потомком пророка Мухаммеда.



Молитвенное нетерпение политика показывает принципиальность и в политике, красные линии которой он никому не позволит пересекать. Во время встречи в Москве иранский руководитель продемонстрировал готовность совместно с Россией противостоять США и их союзникам. Сближение Москвы с Ближним Востоком выгодно России. В Кремле готовы учитывать религиозные и политические установки мусульманского мира.



Контакты с Востоком коснутся и межрелигиозного взаимодействия государств. Во время визита в Москву Раиси посетил городскую соборную мечеть, провёл ряд религиозных мероприятий с мусульманским духовенством.

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