Президент Швейцарии Кассис провел встречу с Лавровым

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21 января 2022, 17:09 Источник: Twitter

президент Швейцарии Иньяцио Кассис, Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Президент Швейцарии и одновременно министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис днем в пятницу, 21 января, заявил, что провел встречу с главой МИД Российской Федерацией Сергеем Лавровым.

Иньяцио Кассис подчеркнул, что ранее сегодня в Женеве состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Президент Швейцарии после беседы с руководителем российского МИД отметил, что европейскую безопасность следует достигать посредством инклюзивного диалога. Кассис заявил, что Швейцария привержена вышеуказанной позиции, в частности, в рамках ОБСЕ.

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