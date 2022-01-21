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Президент Швейцарии Кассис провел встречу с Лавровым

, 17:09 Источник: Twitter

Президент Швейцарии Кассис провел встречу с Лавровым
президент Швейцарии Иньяцио Кассис, Janine Schmitz/PHOTOTHEK

Президент Швейцарии и одновременно министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис днем в пятницу, 21 января, заявил, что провел встречу с главой МИД Российской Федерацией Сергеем Лавровым.

Иньяцио Кассис подчеркнул, что ранее сегодня в Женеве состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Президент Швейцарии после беседы с руководителем российского МИД отметил, что европейскую безопасность следует достигать посредством инклюзивного диалога. Кассис заявил, что Швейцария привержена вышеуказанной позиции, в частности, в рамках ОБСЕ.

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