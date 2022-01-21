Проект «Цифровой водоканал» укрепил рейтинг главы Копейска

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

21 января 2022, 08:21 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В городе-спутнике Челябинска нашли способ снизить объем потерь ресурса.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг мэров Челябинской области по итогам прошедшей недели. Укрепить свои позиции удалось шести главам: Наталье Котовой (Челябинск), Людмиле Шеболаевой (Кыштым), Александру Виноградову (Троицк), Ярославу Куленко (Южноуральск), Андрею Фалейчику (Копейск), Сергею Семкову (Усть-Катав). У четырех мэров зафиксировано снижение индекса. Это коснулось Вадима Сергеева (Ашинский район), Алексея Чистякова (Куса), Николая Плохих (Брединский район), Ивана Сурменева (Нагайбакский район). У главы Магнитогорска Сергея Бердникова авторы рейтинга отметили разнонаправленную динамику.

Главе Челябинска Наталье Котовой удалось укрепить свои позиции за счет результатов исследования консалтинговой группы SRG, который показал, что наиболее быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности аренды жилья среди российских миллионников в 2021 году наблюдался в Челябинске. Телеграм-канал «Полит 74» отмечает, что это положительно влияет на привлечение миграционных потоков в Челябинск.

Авторами «Глав.Индекса» была оценена работа Копейска по снижению объема потерь ресурса за счет внедрение пилотного проекта «Цифровой водоканал». Это положительно сказалось на позициях мэра Андрея Фалейчика.

А вот конфликт с местным предпринимателем из-за плохой уборки снега негативно сказался на позициях главы Кусы Алексея Чистякова. Напомним, история закончилась нанесением телесных повреждений мэру и серьезным ущербом для муниципальной власти.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости