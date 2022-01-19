Дипломат Гаврилов заявил, что безопасность в Европе зависит от переговоров РФ и США

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2022, 20:49 Источник: РИА Новости

флаг РФ и НАТО, фото: Globallookpress.com

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что обсуждать гарантии безопасности придется с США и НАТО, поскольку Европа будет действовать в зависимости от решения Вашингтона.

«Каких-либо конкретных высказываний по проектам договора никто не делал, обсуждать их, скорее всего, придется в формате с американцами и с натовцами... Против, конечно, никто не высказывался, но и за никто не высказывался»,- поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Гаврилов отметил, что главный диалог будет идти между Россией и США, поскольку остальные страны-участники как ОБСЕ, так и НАТО будут прислушиваться к Вашингтону. При этом дипломат не исключает, что американцы будут учитывать пожелания Москвы.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова бесконечно ждать ответа США и НАТО по гарантиям безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости