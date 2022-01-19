Экономика падает, пандемия не утихает, стать миротворцем не получилось: Байдену придется объясниться за провалы

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19 января 2022, 16:21 Источник: Независимая газета

Фото: Global Look

Президент США готовится подвести итоги первого года правления и отчитаться перед народом за промахи, а их было немало – проблемы и с экономикой, и с внешней и внутренней политикой, и с пандемией.

С обращением к нации Джозеф Байден собирается выступить уже в ближайшее время. Судя по опросам, его деятельность не одобряют более 52 процентов американцев. А если верить другим исследованиям общественного мнения – то все 60.

Прежде всего жителей США беспокоит миграционная политика Байдена – он упростил условия легализации и предоставления гражданства тем, кто проник на территорию страны незаконно. К чему это привело, всем понятно. Америка до сих разгребает последствия решения Байдена.

Байден оказался вторым в истории США президентом, при котором страна проиграла войну. За месяц до падения Кабула он публично заявлял, что американцы не уйдут из Афганистана по вьетнамскому сценарию. Однако вывод войск был похож на позорное бегство.

На фоне всего этого никак не отступает пандемия. Американцы крайне недовольны тем, как Байден борется с коронавирусом. А тут еще и Верховный суд признал незаконным президентский указ об обязательной вакцинации американских компаний со штатом более 100 человек.

Однако, несмотря ни на что, Байден полон оптимизма. Чтобы спасти свою репутацию, американский лидер будет стараться выступить в роли миротворца, но пока у него это не получается. Он будет пытаться предотвратить вторжение на украинскую территорию – раз не получается наладить ситуацию внутри своей страны, придется лезть в чужие.

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