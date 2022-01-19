Британская контрразведка разослала парламентариям письмо, в котором предупреждает об опасности шпионов из Китая и России

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19 января 2022, 14:45 Источник: Независимая газета

Фото: pixabay.com

В Лондоне кипят страсти не хуже, чем в фильмах про Джеймса Бонда. В Вестминстерский дворец проникла китайская шпионка и теперь «вступает в контакт» с британскими политиками, пытаясь на них повлиять.

Китай уже не первый день пытается взять все под свой контроль любыми способами, это не секрет. Конечно, старается использовать свою диаспору – в США и Великобритании проживает немало выходцев из Поднебесной, которые достигли успеха в разных сферах. Даже супруга Цукерберга, как известно, китаянка.

Теперь Китай еще и шпионов подсылает. Об этом стало известно из письма британской контрразведки MI5. Засланная Компартией барышня якобы хочет, чтобы Huawei вернули право прокладывать сеть 5G. Заинтересованным парламентариям она «предлагала финансовые пожертвования от имени иностранных подданных, базирующихся в Гонконге и Китае». Где сейчас находится шпионка, неизвестно. Сами британские политики отчего-то сильно испугались и уверены, что опасность от этой таинственной женщины исходит серьезная. Разве можно быть такими неуверенными в себе, господа законодатели?!

Также британская спецслужба предупреждает, что опасаться нужно не только шпионов из Китая, но и России и Ирана.

Ранее по той же причине Британия уже выдворила трех китайских журналистов.

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