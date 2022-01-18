Депутат Сергей Гаврилов: Китай остаётся для нас приоритетом во внешней политике

Аргументы Недели → Политика 13+

18 января 2022, 16:54

Фото пресс-службы депутата С.А. Гаврилова

В новом созыве Государственной Думы возобновляет работу Депутатская группа по связям с парламентом Китайской Народной Республики – Всекитайским собранием народных представителей.



На Совете Государственной Думы координатором группы вновь утвержден депутат Государственной Думы, Председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Он поделился с «Аргументами недели» планами работы межпарламентской группы на созыв:



«Китай остаётся для нас приоритетом во внешней политике. Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год. Этот существенный момент надо иметь в виду. Уже сейчас готовится очередной визит нашего президента в Китай».



Говоря о взаимодействии Китая и России в сфере законотворчества Сергей Гаврилов отметил, что «на сегодняшний день в Китае изучением российского законодательства занимаются специальные исследовательские центры. Они переводят российские законы, исследуют правовую систему России в практических целях». «Это особенно актуально при всех попытках и стремлении США, например, подменить ВТО и диктовать условия и правила международной торговли, что неправомерно. Россия и Китай не могут с этим согласиться и будут выступать по этой проблеме совместно на всех международных площадках, принимать законодательные акты - сообщил Сергей Гаврилов,- как известно, опираясь на опыт России, в целях укрепления стабильности внутриполитической ситуации на территории КНР был принят закон о регулировании деятельности неправительственных организаций в Китае. Это говорит о том, что Китай рассматривает нашу страну не только как стратегического партнера в торгово-экономической сфере, но и как развитый правопорядок, устойчивый к политическим и социальным рискам».



Парламентарий напомнил о том, что «создание и совершенствование Китаем правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Сянган, а также принятие первого Гражданского кодекса КНР было солидарно поддержано Российской Федерацией как на официальном уровне, так и на уровне общественных организаций».



«Мы стабильно поддерживаем и даем высокую оценку позиции и действиям КНР по защите государственного суверенитета и безопасности, соблюдению прав и свобод населения. Вмешательство внешних сил является попытками не только подорвать суверенитет КНР, но и раскачать внутриполитическую ситуацию в целом. В период экономического кризиса и выхода из пандемии считаем необходимым уделить особое внимание укреплению межгосударственных отношений, отказу от использования санкций, развитию отношений в сфере международной торговли,- отметил Сергей Гаврилов,- я благодарю коллег за доверие. Сейчас всеми способами в мире пытаются дискредитировать Китай, развить вирус китаефобии. Это нужно для того, чтобы подорвать его позиции в глобальной торговле и экономике. Мы этого не допустим. У наших стран большие планы: выйти к 2024 году на уровень 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота; расширить расчеты в паре рубль-юань; обеспечить выпуск гражданских широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов; продолжить совместные космические исследования. Мы неоднократно встречались с председателем КНР Си Цзиньпином и руководством Компартии Китая с целью обсуждения дальнейшего развития сотрудничества и защиты суверенитета наших стран. Группа по связям с парламентом Китая готова продолжить активную работу ради укрепления отношений между Россией и Китаем»,- отметил Сергей Гаврилов.



Парламентарий также отметил, что планируется проведение встреч с представителями общественных организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран в рамках деятельности депутатской группы.

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