Заседание парламента Челябинской области пройдет в формате видеоконференцсвязи

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

18 января 2022, 07:47 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Трансляцию мероприятия смогут увидеть все желающие.

Следующее заседание Законодательного Собрания Челябинской области состоится 26 января. Спикер парламента Александр Лазарев предложил провести заседание в формате видеоконференцсвязи, чтобы минимизировать риски, вызванные новым штаммом коронавируса. Инициативу поддержали заместители председателя и председатели комитетов.

«Прямая трансляция традиционно будет организована на сайте Законодательного Собрания области, таким образом, процесс обсуждения и принятия законов будет доступен для журналистов и всех жителей региона», — прокомментировал Александр Лазарев. В формате ВКС также пройдут заседания комитетов Законодательного Собрания.

В связи с распространением «омикрона» спикер областного парламента призвал жителей Челябинской области ответственно отнестись к своему здоровью и своевременно пройти вакцинацию или ревакцинацию.

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