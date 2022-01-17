Путин провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Бабушкиным

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17 января 2022, 17:26 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин и И. Бабушкин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона рассказал главе государства о социально-экономической обстановке в области.

Бабушкин информировал Путина о ситуации в сфере здравоохранения и судостроительной отрасли в Астраханской области.

По словам губернатора, ситуация в области достаточно стабильная.

Бабушкин рассказал, что в регионе введены QR-коды и жителей попросили предъявлять их при посещении торговых центров, при посещении концертов и спортивных состязаний, кафе и ресторанов. QR-коды не введены для транспорта, для посещения аптек и продовольственных магазинов.

Койки для заболевших ковидом в области могут открывать в течение суток, а при отсутствии необходимости – возвращать койко-места в стационар по оказанию плановой медпомощи.

О вакцинации от ковида Бабушкин рассказал, что привиты почти на 100% работники социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, общепита, системы ЖКХ. В области организован подворовой обход, для того чтобы максимально охватить людей пожилого возраста, с разъяснением и предложением вакцинироваться.

Все больницы, в которых лечат больных коронавирусом, оснащены средствами индивидуальной защиты, медикаментами, кислородом.

По данным Бабушкина, Южный центр Объединенной судостроительной корпорации сегодня полноценно работает по направлению наполнения заказами и выполнения этих заказов. По судостроительной отрасли портфель заказов составляет 50 миллиардов рублей.

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