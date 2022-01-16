Матвиенко призвала Запад смириться с тем, «что в случае попыток цветной революции» ОДКБ встанет на защиту

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16 января 2022, 14:59

Валентина Матвиенко, фото: Eugene Egorov/Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала заявления западных стран о миротворческих силах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

«Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей»,- высказала сенатор в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Матвиенко отметила, что в ситуации с Казахстаном ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания. Представитель СФ добавила, что теперь доказана серьезность этой организации. По ее словам, на Западе должны считаться с тем, «что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда встанет на защиту».

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выразил мнение, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно.

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