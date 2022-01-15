Директор ИЕ РАН Громыко дал прогноз по поводу возможного развития будущих отношений РФ и США

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15 января 2022, 12:50 Александр Крохмаль, Журналист

2022 год стал для всего мира настоящим политическим бумом. «Вспыхнул» Казахстан, по всей Европе прокатились массовые протесты против карантинных мер, а Россия и США едва не превратились в худших врагов.

Отношения РФ и НАТО достигли, как отмечают аналитики, критической точки. По мнению директора Института Европы РАН Алексея Громыко, РФ и США нужно, что называется, «сдвинуть все камни преткновения». Какой бы ни была ситуация, а война – это всегда трагедия. Но всё же спор между политическими блоками до сих пор не разрешён. Россия винит США в глобальном расширении НАТО на Восток, а со стороны НАТО, в свою очередь, заявляют, что России никто ничего не обещал.

Господин Громыко порассуждал о будущем отношений между блоками. Он предлагает следующие возможности. Например, Грузии, Украине и Молдавии можно было бы избежать членства НАТО и просто занять нейтралитет. В новейшей истории от этого серьёзно выиграли Финляндия, Австрия, Швейцария и многие другие европейские страны. Также было бы неплохо добиться от НАТО продвижения «без военных баз». То есть, вступать в альянс та или иная страна конечно же сможет, но только при условии, что на её территории не будет распространяться военная инфраструктура. Вполне проходной, как утверждает Громыко, может быть и идея моратория на расширение НАТО, что с точки зрения самого альянса не затронет пункты Североатлантического договора.

Россия и США вполне могут договориться без скандалов. Любой конфликт, как известно, можно решить словами, не прибегая к агрессивным действиям. Большим прорывом могли бы стать соглашения о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, как в атомном, так и в обычном оснащении. Также договорённости могут быть и по поводу патрулирования и полётов тяжёлых бомбардировщиков вблизи границ друг друга. Весь мир сейчас надеется лишь только на дипломатический исход из этого тяжёлого политического кризиса, который на данный момент наблюдается в Европе.

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