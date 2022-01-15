Лукашенко заявил, что организаторы мятежа в Казахстане хотели ослабить Россию

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15 января 2022, 12:40 Источник: сайт президента Республики Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу заявил, что организаторы беспорядков в Казахстане хотели дестабилизировать обстановку по периметру Российской Федерации, чтобы ослабить страну.

Александр Лукашенко в рамках встречи 15 января с белорусским международным контингентом, который ранее завершил миссию в Казахстане, заявил, что организаторы мятежа планировали "взорвать" ситуацию в центрально-азиатской республике и дестабилизировать обстановку по периметру РФ.

По словам президента Белоруссии, целью данных действий являлось ослабление Российской Федерации.

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