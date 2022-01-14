Минобороны РФ: в подразделениях Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности

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14 января 2022, 09:58 Источник: РИА Новости

солдаты, фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России сообщили, что в войсках Восточного военного округа (ВВО) проводится внезапная проверка боевой готовности. Учения проводятся для того, чтобы оценить способность солдат оперативно действовать на удаленных полигонах.

«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что учения позволят оценить способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России. При этом особое внимание уделяется возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования, добавили в Минобороны. Подразделениям ВВО должны будут отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и стрельб на удаленных полигонах.

Ранее сообщалось, что на полигонах Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения с участием около 3000 военнослужащих.

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