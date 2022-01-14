Аргументы Недели Политика 13+

Минобороны РФ: в подразделениях Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности

, 09:58 Источник: РИА Новости

Минобороны РФ: в подразделениях Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности
солдаты, фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России сообщили, что в войсках Восточного военного округа (ВВО) проводится внезапная проверка боевой готовности. Учения проводятся для того, чтобы оценить способность солдат оперативно действовать на удаленных полигонах.

«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что учения позволят оценить способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России. При этом особое внимание уделяется возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования, добавили в Минобороны. Подразделениям ВВО должны будут отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и стрельб на удаленных полигонах.

Ранее сообщалось, что на полигонах Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения с участием около 3000 военнослужащих. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Министр информации Казахстана назвал «понятными» обвинения в русофобии, но «исчерпанными»

Министр информации Казахстана назвал «понятными» обвинения в русофобии, но «исчерпанными»

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал обвинения в русофобии. Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков напомнил о негативных высказываниях главы Мининформа о русских.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Политика

Общество

Политика

Политика

Политика

Общество

Экономика

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире