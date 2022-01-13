Политический обозреватель рассказал, как этническим русским из Казахстана получить убежище в России

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13 января 2022, 20:14 Антон Дубровский, Журналист

Из сложившейся на данный момент ситуации в Казахстане становится ясным, что многие проживающие там сегодня этнические русские могут захотеть вернуться на свою историческую родину в Россию. К этому решению их может подтолкнуть сложная политическая ситуация в республике. Так утверждает в беседе с «Вечерней Москвой» политический обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, многие русские, проживающие в Казахстане, имеют возможность получить российское гражданство и даже политическое убежище. К настоящему моменту россиян, оказавшихся по каким-либо причинам на территории республики, перемещают из Казахстана в Россию рейсами Минобороны РФ, так как все рейсы гражданской авиации из страны отменены.

Для того чтобы получить российское гражданство и вернуться в Россию, достаточно обратиться за его получением в ближайшее консульское подразделение России на территории Казахстана. Также русские, проживающие на территории республики, могут приехать в Российскую Федерацию и запросить политическое убежище. Об этом также рассказал Виктор Литовкин.

Волнения в Республике Казахстан начались 2 января. Причиной называют двукратное повышение цены на сжиженный газ. Впрочем, после этого требования, протестующие затронули и иные сферы экономики и политики.

Константин Затулин (первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками) дал интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в котором коснулся этих вопросов и заявил, что у участников протестов в Казахстане не было настоящих целей устроить беспорядки. По его словам, ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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