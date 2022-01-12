Политолог Калачев: поставки американского вооружения на Украину не станут поводом для угрозы интересам РФ в Крыму

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12 января 2022, 21:43 Источник: Свободная пресса

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Политолог Константин Калачев заявил, что США последние годы даже не скрывали оказание помощи Украине. Так он отреагировала на сообщение американских СМИ о том, что Вашингтон тайно планирует отправить Киеву радарную систему и морское оборудование, взятые у Пентагона.

«При военном бюджете Украины примерно в девять миллиардов долларов, помощь в 200−300 миллионов долларов в год угрожающей, конечно, не выглядит. Неприятной для России? - Да, конечно. Но объемы не велики. Да и содержание военно-технического сотрудничества „незалежной“ и Соединенных Штатов „прорывным“ не назовешь - как говорится, „на тебе Боже, что нам не гоже“»,- высказал эксперт изданию «СП».

Калачев отметил, что радарные системы и морское оборудование вовсе не являются наступательными системами вооружения, способными изменить баланс сил. Политолог призвал не драматизировать, поскольку эти поставки ничего не изменят.

«Даже если вооруженные силу Украины получат радарную систему и морское оборудование - неужели они начнут угрожать интересам Российской Федерации в Крыму и Донбассе? Думаю, все это „вооружение“ вряд ли сорвет переговоры по безопасности»,- добавил он.

При этом он считает, что в таком случае мировая общественность может задаться вопросом, «прекратила ли Россия оказывать военную помощь ДНР и ЛНР и отвела ли войска от границы Украины».

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