Член ОП Маргарита Лянге: В многонациональном Казахстане протест носит моноэтничный «казахский» характер, это заставляет задуматься

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2022, 22:08

Фото: президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге высказала свое мнение об этнических аспектах происходящих в Казахстане событий.



- Каковы, на ваш взгляд, причины столь неожиданного для всех, включая казахские власти, резкого обострения обстановки в Казахстане?



- Во всем том, за чем мы наблюдаем в Казахстане, обращает внимание на себя мононациональный характер протестных акций. При том, что Казахстан всегда был и сейчас остается многонациональным государством. Напомню, там достаточно много русских, там остались еще российские немцы или советские немцы, корейцы, чеченцы. Многонациональность государства всегда подчеркивалась руководством Казахстана. Даже Ассамблея народа Казахстана там имеет не просто общественно-государственный статус, но и представлена в парламенте. Так вот при всей этой многонациональности Казахстана мы видим, что все протестные акции почему-то носят мононациональный «казахский» характер, а это заставляет задуматься.

Например, о том, что все происходящее делается не в интересах многонационального народа Казахстана, а в интересах определенных этнических кланов и групп. Эти группы откровенно моноэтничные - казахские.

Следующий вывод, который напрашивается при внимательном наблюдении: все эти выступления не так уж, может быть, и спонтанны. Во всяком случае их активная агрессивная фаза в Алма-Ате. Возможно, протест действительно начался с локального недовольства в юго-западных регионах Казахстана, но затем достаточно быстро был переформатирован во все то, что мы увидели в Алма-Ате. Рискну предположить, что этим протесом воспользовались совершенно в определенных своих целях. То, что казахстанцев других национальностей нигде не видно и не слышно - ни русских, ни немцев, ни корейцев, - а все требования и лозунги на площадях звучат на казахском языке - это определенный сигнал о том, что это и для чего это.



- В России большая казахская диаспора. Как ее представители реагируют на происходящее и не стоит ли ожидать здесь тоже каких-то неприятных сюрпризов?

- Во-первых у нас никакая не диаспора, а община. Россияне-казахи ниоткуда не приехали, они родились и много веков живут именно в России. Вероятность того, что события в Казахстане отразятся в России через общину российских казахов так, как это было почти год назад во время армяно-азербайджанского конфликта вокруг Карабаха, — мизерная. Казахи внутри России достаточно хорошо организованы и структурированы. Особняком держатся астраханские казахи. Есть омские, оренбургские, самарские, алтайские и другие региональные группы казахов. У нас свои коммерческие и некоммерческие организации. И говорить о какой-то очень плотной связи с казахами в Казахстане здесь не приходится, потому что наши казахи — это коренные жители России, то есть они ниоткуда не приехали. В большинстве своём это люди, которые родились здесь и живут во многих поколениях.

Самый главный тревожный момент, который есть и у казахов, и у российских немцев, и у корейцев, и у русских, которые в разное время были связаны с Казахстаном — это, конечно же, беспокойство за своих родственников, которые остались в Казахстане, и с которыми пока что, к сожалению, нет никакой связи. Все надеются на лучшее, но тем не менее очень тревожатся. Подчеркну, вот это волнение сейчас касается не только казахов. В России очень большая корейская община, уйгурская община, украинская, чеченцев достаточно много в Казахстане, особенно вокруг Алма-Аты. Многие в России переживают за своих родственников. У россиян есть напряжение из-за невозможности получить какую-либо информацию о своих родных разных национальностей, которые живут в Казахстане.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости