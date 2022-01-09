Генсек ОДКБ Зась обсудил с Сердюковым развертывание миротворцев в Казахстане

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9 января 2022, 16:29 Источник: РИА Новости

Казахстан, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/globallookpress.com

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе телефонного разговора с командующим Коллективными миротворческими силами в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым обсудил развертывание КМС на территории республики.

«Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана … Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты»,- поделился пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Ранее в МИД РФ назвали «хамством» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли российских миротворцев в Казахстане.

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