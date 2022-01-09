МИД РФ: делегация России во главе с Рябковым прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

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9 января 2022, 14:10

Сергей Рябков, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в воскресенье прибыла в Женеву для участия в переговорах с США о гарантиях безопасности.

В Telegram-канале МИД России опубликовано видео. В понедельник, 10 января, Сергей Рябков проведет переговоры о гарантиях безопасности с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Встреча запланирована по инициативе России. Один из поводов - документ, который в середине декабря 2021 года обнародовал МИД России. Согласно требованиям России, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территории стран бывшего СССР, не входящих в НАТО, а Североатлантический альянс должен прекратить расширяться на восток. Напомним, 12 января пройдет заседание совета Россия—НАТО.

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