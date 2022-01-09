МИД РФ: делегация России во главе с Рябковым прибыла в Женеву для участия в переговорах с США
9 января 2022, 14:10
Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, в воскресенье прибыла в Женеву для участия в переговорах с США о гарантиях безопасности.
В Telegram-канале МИД России опубликовано видео. В понедельник, 10 января, Сергей Рябков проведет переговоры о гарантиях безопасности с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Встреча запланирована по инициативе России. Один из поводов - документ, который в середине декабря 2021 года обнародовал МИД России. Согласно требованиям России, Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территории стран бывшего СССР, не входящих в НАТО, а Североатлантический альянс должен прекратить расширяться на восток. Напомним, 12 января пройдет заседание совета Россия—НАТО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.