Россия ищет новый баланс в отношениях с Индией и Китаем

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4 января 2022, 16:21 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Россия, Индия и Китай входят в объединение РИК. Кроме того, страны связаны Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). На фоне этого продолжаются вспышки вооруженного противостояния между Пекином и Дели, и Москве приходится искать баланс между двумя центрами силы в Азии.



Интрига подогрелась, когда на исходе прошлого года, 6 и 15 декабря, прошли российско-индийская, а затем российско-китайская встречи в верхах. Между ними, 9 декабря, в формате видеоконференции состоялся еще и российско-американский саммит.



Президент РФ Владимир Путин успел до конца года нанести однодневный рабочий визит в Индию. Стоит отметить, что за время пандемии это была лишь вторая его зарубежная поездка. Первую он совершил ради встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне прошлого года.



В последнее время отношения России и Индии развиваются в условиях повышенной геополитической зоны риска, создаваемой как конфронтацией Москвы с Вашингтоном, так и обострением отношений Дели и Пекина. В прошлом году Индия вошла в новый тихоокеанский альянс QUAD (США, Япония, Индия, Австралия), открыто ставящий своей целью сдерживание растущего влияния Китая.



Некоторые эксперты говорили о том, что конфликт Индии и Китая имеет сугубо внутренние корни и связан со все более активными попытками Пекина изменить статус-кво на линии размежевания с Индией в Восточном Ладакхе. Возникшую двусмысленность, по всей видимости, и должен был устранить российско-индийский саммит, проведение которого приобретало для каждой из сторон особое значение.



Главным итогом встречи Владимира Путина и Нарендры Моди стало подписание совместного заявления «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». После поездки в Дели Владимир Путин провел саммит с президентом США Джо Байденом.



Решение о проведении 15 декабря второго в прошлом году российско-китайского саммита, возникло, по всей вероятности, из-за опасения властей КНР, что Москва за спиной у Пекина достигнет неких сепаратных договоренностей с Вашингтоном, а также начнет в большей степени учитывать индийскую позицию в ущерб интересам Китая. По итогам же переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин дали понять, что Москва и Пекин фактически уже выступают как союзники.



«Мир вступил в период турбулентности и больших перемен. Китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание»,- подытожил китайский лидер Си Цзиньпин.





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