Сенатор Алексей Пушков: бывшие послы США в России хотят сорвать переговоры Путина и Байдена

Аргументы Недели → Политика 13+

1 января 2022, 16:43 Источник: RT

Флаги России и США, imago stock&people/globallook.com

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что цель обращения бывших американских послов к президенту Байдену — помешать переговорам Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

1 января стало известно, что более двадцати американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвали Байдена огласить список самых серьезных санкций, которые Белый дом подготовил против России в случае эскалации ситуации с Украиной. В числе авторов обращения - бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности», — написал Пушков.

Как считает сенатор, угрожать санкциями накануне переговоров — это верное средство для их срыва.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости