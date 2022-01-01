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Сенатор Алексей Пушков: бывшие послы США в России хотят сорвать переговоры Путина и Байдена

, 16:43 Источник: RT

Сенатор Алексей Пушков: бывшие послы США в России хотят сорвать переговоры Путина и Байдена
Флаги России и США, imago stock&people/globallook.com

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что цель обращения бывших американских послов к президенту Байдену — помешать переговорам Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

1 января стало известно, что более двадцати американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвали Байдена огласить список самых серьезных санкций, которые Белый дом подготовил против России в случае эскалации ситуации с Украиной. В числе авторов обращения - бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности», — написал Пушков.

Как считает сенатор, угрожать санкциями накануне переговоров — это верное средство для их срыва. 

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