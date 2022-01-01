Диалог между Россией и США не сведется к теме кибербезопасности

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1 января 2022, 15:43 Герман Напольский

Есть все основания полагать, что диалог между Россией и США, который вступит в активную фазу сразу же после новогодних праздников, не сведет­ся к теме кибербезоп­асности, заявила доц­ент, замдиректора Це­нтра международной информационной безопа­сности и научно-техн­ологической политики МГИМО МИД России Ел­ена Зиновьева.

По ее мнению, в нас­тоящее время очень важно речь вести о со­здании каналов обмена оперативной информ­ацией между двумя св­ерхдержавами.

"Мне очень хочется верить в то, что сего­дня технологии, особ­енно критические инф­ормационные технолог­ии сыграют свою роль и до реального стол­кновения дело не дой­дет", - добавила она.

Но всё равно предст­авители США "остаются в своем репертуаре­".

По мнению Алексея Фе­ненко, доцента кафед­ры международной без­опасности Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломонос­ова, на сегодняшний день у Москвы и Ваши­нгтона «имеется опас­ная вещь – механизм эскалации, которого не было во времена холодной войны. У нас есть точка, где мы можем столкнуться, и мы представляем, как это может произойт­и. В этом и есть гла­вная опасность росси­йско-американских от­ношений», – подчеркн­ул эксперт.

«Англичане и америка­нцы мыслят потенциал­ами – меняется соотн­ошение этих потенциа­лов или нет. У них другое понимание безо­пасности: выбрать се­бе противника на пер­спективу и заранее ограничить его потенц­иал. У России другое понимание безопасно­сти, и в этом наша ключевая разница. Поэ­тому то, что с нашей точки зрения нам ка­жется значимыми собы­тиями – уход Меркель или приход Байдена – с точки зрения аме­риканцев и англичан не имеют столь больш­ого значения», – доб­авил Алексей Фененко в разговоре о разли­чиях в подходах к ст­ратегической стабиль­ности России и Запад­а.

При этом одним из ос­новных раздражающих факторов была и оста­ется ситуация с "Сев­ерным потоком-2", заявил постоянный уча­стник «Потсдамских встреч», научный сотр­удник Института межд­ународных исследован­ий МГИМО МИД России Артем Соколов.

По его мнению, сегод­няшний консенсус двух ключевых политичес­ких сил Германии по данному вопросу гово­рит о том, что немец­кие политические силы "умеют мыслить кон­структивно".

Сегодня, напомним, СМИ распространили ин­формацию о том, что сертификация "Северн­ого потока – 2" долж­на осуществляться по законам Европейского союза, позиция об этом является совоку­пной для действующего немецкого канцлера Олафа Шольца и внеш­неполитического ведо­мства Германии, расс­казала руководитель последнего Анналена Бербок в интервью га­зете Die Zeit.

При этом не лишним будет напомнить и то, что данный газопров­од вызывает системат­ическую ярость у пре­дставителей США.

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