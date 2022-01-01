Диалог между Россией и США не сведется к теме кибербезопасности

Есть все основания полагать, что диалог между Россией и США, который вступит в активную фазу сразу же после новогодних праздников, не сведется к теме кибербезопасности, заявила доцент, замдиректора Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО МИД России Елена Зиновьева.
По ее мнению, в настоящее время очень важно речь вести о создании каналов обмена оперативной информацией между двумя сверхдержавами.
"Мне очень хочется верить в то, что сегодня технологии, особенно критические информационные технологии сыграют свою роль и до реального столкновения дело не дойдет", - добавила она.
Но всё равно представители США "остаются в своем репертуаре".
По мнению Алексея Фененко, доцента кафедры международной безопасности Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, на сегодняшний день у Москвы и Вашингтона «имеется опасная вещь – механизм эскалации, которого не было во времена холодной войны. У нас есть точка, где мы можем столкнуться, и мы представляем, как это может произойти. В этом и есть главная опасность российско-американских отношений», – подчеркнул эксперт.
«Англичане и американцы мыслят потенциалами – меняется соотношение этих потенциалов или нет. У них другое понимание безопасности: выбрать себе противника на перспективу и заранее ограничить его потенциал. У России другое понимание безопасности, и в этом наша ключевая разница. Поэтому то, что с нашей точки зрения нам кажется значимыми событиями – уход Меркель или приход Байдена – с точки зрения американцев и англичан не имеют столь большого значения», – добавил Алексей Фененко в разговоре о различиях в подходах к стратегической стабильности России и Запада.
Поддержите издание
При этом одним из основных раздражающих факторов была и остается ситуация с "Северным потоком-2", заявил постоянный участник «Потсдамских встреч», научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
По его мнению, сегодняшний консенсус двух ключевых политических сил Германии по данному вопросу говорит о том, что немецкие политические силы "умеют мыслить конструктивно".
Сегодня, напомним, СМИ распространили информацию о том, что сертификация "Северного потока – 2" должна осуществляться по законам Европейского союза, позиция об этом является совокупной для действующего немецкого канцлера Олафа Шольца и внешнеполитического ведомства Германии, рассказала руководитель последнего Анналена Бербок в интервью газете Die Zeit.
При этом не лишним будет напомнить и то, что данный газопровод вызывает систематическую ярость у представителей США.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости