Крымский парламентарий Юрий Гемпель предложил Украине ввести санкции против Джо Байдена
31 декабря 2021, 16:58
Глава комитета парламента Крыма Юрий Гемпель предложил власти Украины вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джозефа Байдена.
Крымский парламентарий прокомментировал внесение украинским премьером Денисом Шмыгалем в совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Гемпель предложил "властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведет переговоры с Россией без их согласования",- сообщает РИА Новости.
По его словам, киевским политикам, прежде чем угрожать России санкциями, следует взвесить все плачевные последствия для экономики Украины в случае ответных мер.
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