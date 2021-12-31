Крымский парламентарий Юрий Гемпель предложил Украине ввести санкции против Джо Байдена

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31 декабря 2021, 16:58

Юрий Гемпель, фото из facebook.com

Глава комитета парламента Крыма Юрий Гемпель предложил власти Украины вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джозефа Байдена.

Крымский парламентарий прокомментировал внесение украинским премьером Денисом Шмыгалем в совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Гемпель предложил "властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведет переговоры с Россией без их согласования",- сообщает РИА Новости.

По его словам, киевским политикам, прежде чем угрожать России санкциями, следует взвесить все плачевные последствия для экономики Украины в случае ответных мер.

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