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Чавушоглу анонсировал встречу спецпредставителей Турции и Армении

, 21:14 Источник: 24 TV

Чавушоглу анонсировал встречу спецпредставителей Турции и Армении
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Annegret Hilse/dpa

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вечером в четверг, 30 декабря, сообщил, что первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана ожидается в январе будущего года.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул в рамках беседы с журналистами, что точная дата встречи спецпредставителей Турции и Армении пока не определена.

Напомним, ранее глава турецкого МИД подчеркнул, что для нормализации отношений стороны назначат спецпредставителей. Кроме того, в декабре Чавушоглу анонсировал открытие чартерного авиасообщения со столицей Армении Ереваном.

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