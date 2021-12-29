Южноуральцы оценивают эффективность градоначальников

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29 декабря 2021, 14:07 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Сегодня, 29 декабря, известный телеграм-канал Глав.Индекс проводит опросы эффективности муниципальных глав Челябинской области.

Напомним, телеграм-канал Глав.Индекс проводит ежедневные рейтинги южноуральских мэров и глав районов. Авторы канала отмечают положительные тенденции и события, а также берут во внимание жалобы местных жителей. В конце декабря Глав.Индекс приглашает южноуральцев оценить работу муниципальных глав. Судя по первым результатам голосований, среди глав административных районов Челябинска лидирует глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, среди глав Челябинской агломерации – мэр Челябинска Наталья Котова. В рейтинге глав центральных территорий области в лидеры вышел Александр Виноградов, глава Троицка, среди северных территорий – Олег Буданов, мэр Карабаша, в горнозаводской зоне – глава Саткинского района Александр Глазков, на юге области – Сергей Бердников, мэр Магнитогорска.

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