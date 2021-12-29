Главной темой избирательных кампаний 2022 года в России может стать протест против QR-кодов

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29 декабря 2021, 12:17 Источник: ng.ru

Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

В 2022 году пройдут выборы глав субъектов РФ. Пока в стране намечено 14 таких кампаний. Они проводятся в формате референдумов о доверии действующим руководителям. Назначенцам будет необходимо подтверждать доверие, оказанное им со стороны президента. Одновременно с этим принудительная вакцинация и введение QR-кодов могут стать основной претензией к официальным кандидатам.



В ходе прежних предвыборных кампаний зачастую бывало так, что функционеры КПРФ становились не более чем спарринг-партнерами официальных кандидатов. И поскольку сейчас левые, по их же словам, возглавили «антиваксеровский» протест, то логично было бы ожидать от них выдвижения или каких-то общественных активистов, или хотя бы тех своих коллег, кто проявляет склонность к относительно радикальной политике.



Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что тема борьбы с ковидными ограничениями, QR-кодами и принудительной вакцинацией будет в кампании одной из основных, но не единственной. Вторая тема – социально-экономическая, а третьей КПРФ видит антивоенные протесты. По словам Обухова, кампания в регионах будет протестной, с элементами созидательных предложений.



«А если кандидатов поснимают, продолжим информационную кампанию, будем судиться», – заявил коммунист.



Однако некоторые эксперты скептически относятся к воплощению такой повестки.



«Если эпидемия пойдет на спад, то общество постарается поскорее забыть о теме ограничений, как о травмирующем факторе, и кандидат, напоминающей о ней, пытающийся устроить разбор полетов, окажется не слишком популярен»,- отметил Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий.



Он сомневается, что коммунисты вообще смогут выдвинуть сильных общественных лидеров, поддерживающих «антиваксеровские» настроения, из-за давления, которое оказывает на них власть.



«Со всех сторон тем же коммунистам выгоднее выдвинуть на выборах какого-нибудь 70-летнего дедушку, который будет апеллировать к исторической памяти. Так они и флаг покажут, и с властью не рассорятся»,- считает Макаркин.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что в скором времени для россиян может стать актуальной тема вакцинации детей, которая воспринимается в обществе очень остро.



«Власть уже показала, что «антиваксеровская» тема для нее болезненна и неприятна. Президент уже сделал грозное замечание на пресс-конференции, обвинив КПРФ. И поскольку эта партия полусистемная, то самих кандидатов скорее всего она согласует в администрации президента, так что выдвинуть радикального лидера протестов не получится, даже если он и появится. Но полностью контролировать информационную кампанию КПРФ у власти вряд ли получится. Хотя на четкие сигналы из Кремля скорее всего у партии включится система самоограничений, чтобы не превратиться в несистемную силу»,- отмечает эксперт.





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