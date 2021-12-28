Отношения России и Японии снова накаляются

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28 декабря 2021, 12:48 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Представитель посольства Японии был вызван в МИД РФ. Ему предъявлен протест в связи с проходящей в Токио выставкой, посвященной Южным Курилам. В России также вызвало недоумение участие Японии в совместных с США военных учениях Resolute Dragon 2021, проведенных у границ страны.



В процессе формирования нового правительства премьер-министр Японии Фумио Кисида называл приоритетным заключение мирного договора с Россией. Новые обстоятельства грозят обернуться для стран резким откатом в отношениях.



В начале февраля в Японии отметят День северных территорий. В Токио проходит выставка, посвященная Южным Курилам. По мнению российской стороны, подбор экспонатов выставки искажает историю и представляет собой попытку обосновать территориальные претензии Токио на острова, потерянные императорской Японией по итогам Второй мировой войны.



«Несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась "честно выполнять условия Потсдамской декларации", Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет нашей страны над островами», — заявили в МИД РФ.



В российском ведомстве сообщили, что японскому дипломату также была выражена озабоченность в связи с проходившими в декабре японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо.



«Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке», — отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.



Известно, что в учениях приняли участие 2650 военнослужащих Корпуса морской пехоты США и 1400 военнослужащих Сил самообороны Японии, а также десятки истребителей и другая авиационная и морская техника. По официальной версии, целью учений стало повышение уровня взаимодействия двух государств, для того чтобы в нужный момент «встать на защиту Японии», которая выступает за общие ценности с США в Индо-Тихоокеанском регионе.



Японские официальные лица подчеркнули, что считают протесты и заявления России «категорически неприемлемыми».





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