Косачёв: Россия имеет право использовать свои вооруженные силы для защиты россиян за рубежом

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28 декабря 2021, 11:44 Источник: Интерфакс

К. Косачёв, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Россия не вынашивает планов осуществлять военную операцию в отношении Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачёв напомнил в интервью "Интерфаксу", что "Россия никогда ни на кого не нападала первой". Он убеждён, "что и в дальнейшем этого не произойдёт".

Политик отметил, что для России очевидно, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

Косачёв подчеркнул, что "провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдёт". Сенатор напомнил провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в федеральный закон "Об обороне". "Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом",- пояснил Косачёв.

Сенатор заявил, что одним из оснований, по которым российские войска могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан РФ за пределами её территории в случае вооруженного нападения на них.

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