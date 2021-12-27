Песков: Зеленский получил приглашение на встречу с главами стран СНГ, но вряд ли приедет в Петербург

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27 декабря 2021, 19:41

В. Путин и Э. Рахмон, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ.

Российский президент в понедельник, 27 декабря, уже встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Константиновском дворце, который расположен в Петродворцовом районе Петербурга.

В ходе встречи с Рахмоном Путин сказал, что завтра они пообщаются с коллегами и друзьями из других стран Евразэс, ОДКБ, поговорят перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год.

Неформальный саммит глав стран СНГ пройдет до 29 декабря, его посетят президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана Узбекистана, а также Белоруссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашение в Петербург получил и президент Украины Владимир Зеленский. Но пресс-секретарь президента РФ Песков сомневается, что Зеленский совершит визит в Петербург на встречу с главами стран СНГ.

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