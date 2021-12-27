Аргументы Недели Политика 13+

Песков: Зеленский получил приглашение на встречу с главами стран СНГ, но вряд ли приедет в Петербург

, 19:41

Песков: Зеленский получил приглашение на встречу с главами стран СНГ, но вряд ли приедет в Петербург
В. Путин и Э. Рахмон, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ.
Российский президент в понедельник, 27 декабря, уже встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Константиновском дворце, который расположен в Петродворцовом районе Петербурга.

В ходе встречи с Рахмоном Путин сказал, что завтра они пообщаются с коллегами и друзьями из других стран Евразэс, ОДКБ, поговорят перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год.

Неформальный саммит глав стран СНГ пройдет до 29 декабря, его посетят президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана Узбекистана, а также Белоруссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашение в Петербург получил и президент Украины Владимир Зеленский. Но пресс-секретарь президента РФ Песков сомневается, что Зеленский совершит визит в Петербург на встречу с главами стран СНГ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система медицинского страхования требует дальнейшего развития, поскольку не справилась с форс-мажорными обстоятельствами во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире