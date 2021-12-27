Рустам Минниханов прокомментировал закон, по которому он должен быть главой, а не президентом Татарстана

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27 декабря 2021, 16:30 Источник: РБК

Рустам Минниханов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на своей пресс-конференции по итогам года прокомментировал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Этот закон, в числе прочего, подразумевает переименование высшего должностного лица в республике. Минниханов заявил о готовности региона исполнять закон о публичной власти. Он отметил, что закон уже принят. Рустам Минниханов сказал, что позиция парламента Татарстана была известна. Глава региона заявил, что есть исторически сложившиеся вещи и нужно. "Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали", – сказал Минниханов.

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