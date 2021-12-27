Рустам Минниханов прокомментировал закон, по которому он должен быть главой, а не президентом Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на своей пресс-конференции по итогам года прокомментировал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
Этот закон, в числе прочего, подразумевает переименование высшего должностного лица в республике. Минниханов заявил о готовности региона исполнять закон о публичной власти. Он отметил, что закон уже принят. Рустам Минниханов сказал, что позиция парламента Татарстана была известна. Глава региона заявил, что есть исторически сложившиеся вещи и нужно. "Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос не услышали", – сказал Минниханов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.