Игорь Чубайс: было четыре периода, когда СССР был на грани распада, жаль, что он не рухнул раньше

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24 декабря 2021, 19:56

фото: pixabay.com

Россиевед, доктор философских наук Игорь Чубайс назвал четыре периода, когда Советский Союз был на грани распада.

Чубайс считает, что СССР был гнилой системой, которая всегда шаталась, был на грани падения, на грани распада. «Жаль, что он не рухнул раньше»,- сказал философ в эфире Общественной службы новостей .

Первый раз СССР был на грани распада в 1921 году, когда Владимир Ленин докладывал о победе в гражданской войне. Тогда началось кронштадтское восстание.

Второе – 3 июля 1941 года. Немцы напали, и Сталин обратился к народу: «Братья и сестры, пусть наши герои, Кутузов и Суворов осветят наш путь».

Как считает Чубайс, Сталин отказался от коммунистической идеологии, потому что ни один боец не встал бы из окопа с лозунгом: «За ГУЛАГ, за НКВД».

Третий момент – весна 1953 года, после смерти Сталина. Начались восстания в сталинских лагерях — в Воркуте и Норильске. Евген Грицяк, Игорь Праштан подняли такое восстание, что Никита Сергеевич Хрущёв вынужден был объявить десталинизацию, и объявить, что Сталин – это преступник, Сталин – это человек, который нарушал ленинские нормы партийной жизни, Сталин виновен в развязывании массовых репрессий.

Игорь Чубайс назвал Иосифа Сталина палачом «нашего народа, который в войне потерял 42 миллиона соотечественников.

С 1985 года началось смягчение, потому что невозможно было все это выносить, и антикоммунистические анекдоты заставили Михаила Горбачёва отказаться от болтовни про развитой социализм. По словам Чубайса, «началась либерализация, которая не очень далеко ушла».

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