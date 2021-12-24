Захарова выразила мнение, что США боятся потерять роль лидера на международной арене

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24 декабря 2021, 14:57 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США привыкли к собственной исключительности и считают себя хозяевами на международной арене, а теперь боятся потерять роль лидера.

По словам Марии Захаровой, данная "фобия" прослеживается в недавнем высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американская сторона "обречена на лидерство", поскольку в противном случае либо начнется хаос, либо на их место придут те, кто будут действовать вопреки ценностям народа Соединенных Штатов.

Захарова обратила внимание на то, что подобная позиция к реальному лидерству не имеет никакого отношения.

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