Захарова выразила мнение, что США боятся потерять роль лидера на международной арене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США привыкли к собственной исключительности и считают себя хозяевами на международной арене, а теперь боятся потерять роль лидера.
По словам Марии Захаровой, данная "фобия" прослеживается в недавнем высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американская сторона "обречена на лидерство", поскольку в противном случае либо начнется хаос, либо на их место придут те, кто будут действовать вопреки ценностям народа Соединенных Штатов.
Захарова обратила внимание на то, что подобная позиция к реальному лидерству не имеет никакого отношения.
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