Кремль изменил формат пресс-конференции Путина: всё будет строже

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23 декабря 2021, 07:47 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

В этом году семнадцатая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт в Манеже.

Встреча журналистов с Путиным состоится в офлайне. И всё будет строже.

Раньше большая пресс-конференция напоминала карнавал: яркие наряды журналистов, игрушки в их руках, плакаты с громкими лозунгами для привлечения внимания. На разговор с президентом аккредитацию получали больше тысячи человек. Сейчас в период распространения коронавирусной инфекции нового типа, хотя число заражений в России снижается, только 507. Президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий и СМИ, причисленные к иноагентам.

На пресс-конференцию Владимира Путина придёт украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали ранее. Сможет задать вопрос музыкант Сергей Шнуров, поинтересовавшийся на предыдущей пресс-коференции, как "простому русскому человеку" описать "эту жизнь, не используя ненормативную лексику".

Журналистам предстоит сдать ПЦР-тест. Безопасная дистанция в зале — полтора метра между стульями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков лично проверил, как в Манеже идёт подготовка мероприятия.

Пресс-конференции Владимира Путина состоится 23 декабря 2021 года в 12:00 по московскому времени.

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