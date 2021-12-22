Депутаты ГД одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что на пост российского посла в Белоруссии одобрили кандидатуру Бориса Грызлова.
Затулин отметил, что соответствующее заседание состоялось 22 декабря. По его словам, комитет не определяет кандидатуру, он дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем России в государствах СНГ.
Депутат добавил, что представитель МИДа запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла – Евгения Лукьянова.
Борис Грызлов является руководителем высшего совета «Единой России», а также полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателем совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
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