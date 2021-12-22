Депутаты ГД одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии

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22 декабря 2021, 18:12 Источник: РИА Новости

Борис Грызлов, фото: State Duma Russia/Globallookpress.com

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что на пост российского посла в Белоруссии одобрили кандидатуру Бориса Грызлова.

Затулин отметил, что соответствующее заседание состоялось 22 декабря. По его словам, комитет не определяет кандидатуру, он дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем России в государствах СНГ.

Депутат добавил, что представитель МИДа запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла – Евгения Лукьянова.

Борис Грызлов является руководителем высшего совета «Единой России», а также полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателем совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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