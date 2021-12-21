Помощник госсекретаря США Донфрид заявила о неприемлемости некоторых предложений России по безопасности

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21 декабря 2021, 19:34 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов обсуждать предложения России в сфере безопасности, однако некоторые из них являются "неприемлемыми".

Карен Донфрид подчеркнула, что над некоторыми вещами американская сторона готова работать и считает, что будет полезным обсудить их. Однако, по словам помощника госсекретаря США, в документах есть и другие вопросы, которые "неприемлемы" для США, более того, якобы "русские об этом знают".

Донфрид добавила, что Вашингтон не настроен на публичный характер дискуссий ни с Москвой, ни с европейскими партнерами.

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