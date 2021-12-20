Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Попова

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20 декабря 2021, 22:49

Денис Попов, фото: epp.genproc.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом почета прокурора Москвы Дениса Попова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Почета Попова Дениса Геннадьевича - прокурора города Москвы»,- говорится в документе.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмилу Нефедову, композитора Александра Розенбаума и президента НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве Могели Хубутию.

При этом знак ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили артистка Театра им. Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неёлова и член Гильдии кинорежиссеров России Всеволод Шиловский.

Кроме того, посла Армении в РФ Вардана Тоганяна наградили Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление союзнических российско-армянских отношений.

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