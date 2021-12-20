Порошенко обвиняют в спонсировании угольных террористов

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20 декабря 2021, 16:28

Бывший президент Украины Пётр Порошенко уехал за границу. Официально он отправился в дипломатическое турне. Правоохранители не успели вручить лидеру партии «Европейская солидарность» повестку на допрос по «угольному делу».



Следователи считают его причастным к преступлению оппозиционера Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина. Последний, находясь на государственном посту при президентстве Порошенко, организовал поставки донбасского угля на территорию Украины. В Службе безопасности считают, что такие действия были направлены на поддержку террористов Донбасса.



Демчишин уехал из Украины. Властям пока не удаётся установить его местонахождение. В офисе генерального прокурора страны уже находится документ о вынесении обвинения Петру Порошенко. Однако чиновники опасаются изменения настроения электората. Сам бывший президент считает, что против него началась полноценная атака. Действующий глава Украины Владимир Зеленский намерен избавиться от сильных оппозиционеров. Для этого власть использует прирученное Государственное бюро расследований.



Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук проходил по делу посредником. Он, по версии следствия, уговорил чиновников не закупать уголь в других странах, а приобрести его на Донбассе.





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