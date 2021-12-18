В оборонный бюджет США заложили расходы на противодействие России

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18 декабря 2021, 13:03 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты могут объявить Россию «спонсором терроризма» в случае эскалации украинского кризиса. Это жесткое предложение не вошло в итоговый документ Оборонного бюджета США (NDAA) на 2022 финансовый год. Тем не менее с этой целью Конгрессом зарегистрирован отдельный законопроект. Сенаторами принят бюджет, из которого предполагается выделить $4 млрд на инициативу, направленную на «сдерживание России» в Европе, увеличение поддержки Украины и принятие мер по «защите от злоупотреблений Россией механизмами Интерпола». Общая сумма Оборонного бюджета США на будущий год составила $778 млрд. Проект отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.



Из общей суммы $740 млрд могут пойти на нужды Пентагона, что на $25 млрд больше, чем запрашивала администрация Джо Байдена. Но демократы и республиканцы поддержали увеличение расходов, ссылаясь на наращивание военного потенциала Россией и Китаем.



Сенаторы-республиканцы выступали за внесение поправки о новых санкциях против проекта «Северный поток-2» и добивались жестких санкций против России на случай ее «вторжения на Украину». Противоречия вызвала и поправка о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.



Окончательный проект бюджета был принят 7 декабря — за день до видеосаммита Владимира Путина с Джо Байденом. Из документа исключили предложения по «Северному потоку-2» и санкции в отношении 35 россиян из «окружения Путина».



Проект включает в себя меры по «защите от злоупотребления Россией механизмами Интерпола», что якобы нередко делается «для преследования политических оппонентов, правозащитников и журналистов». Так, министру юстиции и госсекретарю США предложено «по мере необходимости использовать свое влияние» для реформирования Интерпола, а также для привлечения к ответственности России и других стран-нарушителей.



Бюджет предусматривает выделение Украине на оборону $300 млн. Еще $150 млн пойдут на сотрудничество в сфере безопасности со странами Балтии. Известно, что в 2021 году Киеву выделяли $250 млн, а в 2020-м — $200 млн.





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