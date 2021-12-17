Снять противоречия между регионами и муниципалитетами поможет новый закон

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17 декабря 2021, 13:09 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Проект документа прокомментировали главы территорий Челябинской области.

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий уточнение компетенций органов местного самоуправления. Документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, сообщается на сайте федерального парламента.

«Новый федеральный закон повысит ответственность глав и депутатов перед жителями и обеспечит единство публичной власти сближением статуса руководителей различных уровней власти», — считает глава Карабаша Олег Буданов. Он добавил, что избежать потрясений удастся за счет постепенного перехода к новой системе, ведь основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая организация будет вводиться в течение 6 лет.

По мнению главы Кыштыма Людмилы Шеболаевой, новый подход позволит повысить ответственность власти. «На мой взгляд, двухуровневая система усложняет жизнь людям. Город тянет на себя, а район — на себя. Простому человеку, например, Александру Петровичу, все равно по какой дороге он ездит, главное, чтобы она была отремонтирована. Такой подход мешает развитию того или иного округа. Уход от двухуровневой системы позволит оперативнее принимать решения, повысит ответственность власти», — считает мэр.

Предложенная законопроектом система сделает возможным снизить расходы на организацию власти в муниципалитетах, уверен главный редактор научного журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов. «Есть сельские территории, где всего до ста человек жителей. А по действующему закону должно быть штатное муниципальное образование. Чтобы тратить меньше ресурсов на управление и предлагается изменить закон», — отметил эксперт.

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