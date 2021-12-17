Пушков прокомментировал «лживое» заявление генсека НАТО Столтенберга о включении Украины в состав альянса

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17 декабря 2021, 12:51 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал «лживое» заявление генсека Йенса НАТО Столтенберга о включении Украины в состав Североатлантического альянса. Критикуя слова Столтенберга о приверженности НАТО «права всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства», политик написал своем Telegram-канале, что «это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке, наконец, откровенным вмешательством западной коалиции в Сирии, часть которой контролируется войсками США и Турции».

По поводу заявления Столтенберга про Украину, в котором генсек НАТО сказал, что отношения альянса с Украиной касаются сторон взаимодействия и тридцати государств альянса, Пушков отметил, что НАТО - военный альянс, но не «гуманитарная организация».

«Это доказано его военными действиями НАТО, в том числе и в Европе - в Югославии, впервые после Второй мировой войны была подвергнута бомбардировке европейская столица»,- написал сенатор.

По словам Пушкова, «военный характер НАТО обуславливает угрозы, которые он несет для не входящих в него государств, прежде всего, для России».

«Включение в альянс Украины, имеющей протяженную границу с Россией, приведет к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности,- подчеркнул Пушков.

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