Киплинг: «Запад есть Запад. Восток есть Восток, и вместе им не сойтись»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2021, 15:23

Только на первый, непосвящённый взгляд может показаться, что мы и так всё понимаем и что двигателем политики является банальная борьба за ресурсы. Реальные причины лежат гораздо глубже. Они не просто в глубокой древности, а и в природе и географии, которые накладывают на народы определяющий отпечаток.



Киплинг пророчил – «Запад есть Запад. Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Вестник «бремени белого человека» зрил в корень. Мы можем не воевать. Мы можем находить точки соприкосновения и взаимовыгодные варианты. Но мы никогда не сойдёмся. Для этого Запад должен перестать быть Западом или Восток должен перестать быть Востоком.



Хотим мы этого или не хотим, но формирование мировой политики и геополитики происходит по западной модели. Какой-то противовес ей могли бы составить индийская, китайская и славянская модели. Но Индия замкнута в себе и повлияла на мир разве что эпохой «детей цветов»-хиппи и соответствующей модой. Славянский мир – и Россия в том числе – хоть и заявляет о своей особости, но по факту оказался вовлечён в западную орбиту, сохраняя только потенциал. Страны Восточной Европы в своём стремлении к западным ценностям готовы перещеголять самих носителей этих ценностей, англосаксов. А Китай, будучи, как и Индия, зам­кнут на себе, принимает западные ценности, но только для того, чтобы что-то поиметь с Запада полезное для себя. Китай, расширяя своё влияние, делает это исключительно в собственных целях. Учить мир жить по-китайски китайцы не собираются, и китайские ценности остаются уделом только самих китайцев.



А вот западная модель строится именно на экспансии, на стремлении заставить весь мир исповедовать западные ценности. Ну и разумеется, за всю эту прелесть мир должен Западу платить. Деньгами, ресурсами, людским материалом. По этой модели народы делятся на три категории: цивилизованные (сами европейцы, включая Северную Америку и Австралию), варвары (те, кто принял западную модель, но стоят ступенью ниже, типа славян) и дикари (все остальные, удел которых быть топливом для западной цивилизации).



Надо ли пояснять, что эту «табель о рангах» составили сами «цивилизованные европейцы»? Те самые, что жгли на кострах своих женщин. Те самые, кто под предлогом «освобождения Гроба Господня», который проповедовал мир, любовь и всепрощение, огнём и мечом утопили в крови Палестину. Те, кто уничтожил великие цивилизации инков и майя в погоне за золотом. Те, кто ради захвата земель почти свёл на нет всё коренное население Северной Америки, загнав жалкие остатки в резервации.



Скажете – это дела давно минувших дней? А кто на наших глазах бомбил мирный Белград прямо в центре Европы? Кто стёр с лица земли вместе с жителями Ракку и Мосул? Кто под лживым предлогом вторгся в Ирак, а потом банально растащил сокровища багдадских музеев? Кто уничтожил мирную Ливию? Дикари и потомки дикарей снисходительно называют дикарями тех, кто не принял их дикарских ценностей, – горькая ирония судьбы.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости