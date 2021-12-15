В Донбассе строят русское национальное государство

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2021, 10:28

Доктрина «Русский Донбасс» была презентована в Донецке в этом году при участии главы ДНР Дениса Пушилина, назвавшего её «манифестом нашего выбора». Главное в документе то, что ДНР и ЛНР рассматриваются как русские национальные государства. Ровно о том же Пушилин сказал на днях: «В Донбассе мы строим русское национальное государство, и для этого придётся менять Конституцию». Даже Российская Федерация конституционно не провозглашена впрямую русским национальным государством (хотя провозглашена косвенно, поправкой о государствообразующем статусе русского народа).



Сторонники концепции русского мира, к которым принадлежит доктор филологических наук, профессор и заведующий кафедрой русского языка Донецкого национального университета Вячеслав Теркулов, соавтор доктрины «Русский Донбасс», зачастую придерживаются дореволюционной точки зрения: украинского языка (как и белорусского) не существует – существует лишь диалект русского. А из его слов выходит, что мова – это не просто самостоятельный язык, но даже чуждый русскому языку на ментальном уровне. Впервые украинским языком это назвали в XX веке в Австро-Венгерской империи, составе которой тогда находилась Галичина.



Отталкиваясь от языка, кого же всё-таки больше в Донбассе – русских или украинцев? Согласно украинской переписи 2001 года, Луганская область: доля русских в населении – 39%, доля украинцев – 58%, и в то же время для 69% населения родной язык – русский. В Донецкой области это внешнее противоречие ещё заметнее: доля русских в населении – 38%, доля украинцев – 57%, и в то же время для 75% населения родной язык – русский. Как это понимать? Украинец ли человек, родной язык которого – русский, а не украинский?



- Прекрасно помню, как переписчики уговаривали меня указать национальность «украинец». И, как вы понимаете, не одного меня. Записаться украинцами уговорили больше людей, указать родным украинский язык – меньше. Не по нашим данным, а по данным Киевского международного института социологии, в 2003 году русский язык был родным более чем для 80% жителей Донбасса. Никогда здесь не говорили на украинском 40% населения, в противном случае это было бы слышно на улицах. Данное обстоятельство породило в умах идеологов украинства такую мифологему: дескать, Донбасс – русифицированный украинский край. В действительности же никакой политики русификации в Донбассе никогда не проводилось. Наоборот, в 1920–1930-е годы здесь проводилась украинизация, к которой немало усилий приложил лично товарищ Сталин, на пленумах говоривший о её необходимости. Русскоязычное образование в крае разгромили,- рассказывает профессор Теркулов.



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