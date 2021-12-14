Володин: новый закон о публичной власти расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами

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14 декабря 2021, 17:27 Источник: Госдума

Russian State Duma, globallookpress.com

Госдума во вторник приняла закон об организации публичной власти в субъектах Российской Федерации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон о публичной власти расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами.

Согласно этому закону, федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России.

Володин напомнил, что поправками к Конституции был закреплён принцип единства системы публичной власти. Он отметил, что «для его реализации ранее уже были одобрены законы о Правительстве и о Госсовете, и теперь на очереди принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов РФ».

По его словам, это позволит гражданам в регионе принимать решение о продлении полномочий главы субъекта Федерации, исходя из качества его работы.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» был внесён в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Согласно закону:

-главы регионов не смогут именоваться «президентами»;

-срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;

-число губернаторских сроков будут определять заксобрания регионов;

-региональные нормативные акты не смогут противоречить конституции и федеральным законам;

-региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.

Как известно, республика Татарстан осталась единственным субъектом РФ, где высшее должностное лицо - президент. Парламент РТ не поддержал данный законопроект.

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