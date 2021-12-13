Саакашвили передозировали психотропными препаратами, предположила омбудсмен

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13 декабря 2021, 12:53

В Тбилиси продолжается судебный процесс в отношении бывшего президента Грузии, гражданина и чиновника Украины Михаила Саакашвили. Команда адвокатов и врачей предпринимают попытки освобождения заключённого.



На Украине группа чиновников и политиков совместно с президентом Владимиром Зеленским прорабатывают вопрос возвращения своего гражданина. В Тбилиси считают, что помимо Киева в дело могут вмешаться и западные структуры. Саакашвили на суд является избирательно, в зависимости от самочувствия. Ранее он объявлял голодовку, которая привела к ухудшению здоровья. Позже подсудимого перевели в госпиталь.



На суде бывший президент выступает не столько в свою защиту, сколько в обвинение грузинской власти. Официальный Тбилиси редко комментирует выступления главного арестанта страны.



Киевская инициативная группа полагает, что в Грузии нет медицинского учреждения, которое могло бы вернуть здоровье Саакашвили. Его необходимо вывезти в европейскую клинику. В тюрьме заключённому даются серьёзные психотропные препараты, из-за чего он всё время находится в состоянии тяжёлой депрессии. Возможно, его просто передозировали лекарствами, предположила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.





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