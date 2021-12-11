Госдепартамент США анонсировал на следующей неделе визит помощника госсекретаря Карен Донфрид в Москву и Киев

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11 декабря 2021, 21:56 Источник: РИА Новости

Карен Донфрид, Rod Lamkey - CNP /globallook.com

Rod Lamkey - CNP Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид на следующей неделе посетит с визитами Москву и Киев. Главный вопрос, который она обсудит с высокопоставленными чиновниками, — усиление военной активности России на приграничных с Украиной территориях.

«Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии доктор Карен Донфрид отправится в Киев и Москву 13–15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками для обсуждения наращивания военной мощи России и нерушимости приверженности США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — сообщил Госдеп США.

В среду планируется встреча Донфрид с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как говорится в сообщении Госдепа, Донфрид «подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений в поддержку "нормандского формата"».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Джозеф Байден после переговоров по видеосвязи 7 декабря поручили своим командам продолжить диалог России и США по Украине.

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