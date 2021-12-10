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Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией

, 19:48 Источник: РИА "Новости"

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией
глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Henning Kaiser/dpa

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в пятницу, 10 декабря, заявила, что Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией.

Урсула фон дер Ляйен, однако, подчеркнула, что улучшение отношений Европейского Союза с РФ будет возможно только в том случае, если Москва не будет "угрожать соседям".

Глава ЕК призвала Российскую Федерацию к "деэскалации" на границе с Украиной и к уважению суверенитета соседних стран. По словам фон дер Ляйен, в противном случае Евросоюз готов не только усилить уже действующие санкции, но и принять новые в различных сферах.

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