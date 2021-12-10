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Рябков заявил, что РФ найдет формы ответа на возможное введение Вашингтоном новых антироссийских санкций

, 17:25 Источник: ТАСС

Рябков заявил, что РФ найдет формы ответа на возможное введение Вашингтоном новых антироссийских санкций
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение санкций и угрозу отключения России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Сергей Рябков отметил, что в случае необходимости Россия сделает все, чтобы вразумить оппонентов. Дипломат также назвал "весьма своеобразными" действия Вашингтона в экономической сфере, поскольку власти США пытаются применить в отношении Российской Федерации угрозы.

"Это недостойный прием в принципе", – подчеркнул Рябков и добавил, что он неэффективен даже с точки зрения целей, которые преследуют авторы санкционной политики.

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