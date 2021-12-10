Рябков заявил, что РФ найдет формы ответа на возможное введение Вашингтоном новых антироссийских санкций

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение санкций и угрозу отключения России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Сергей Рябков отметил, что в случае необходимости Россия сделает все, чтобы вразумить оппонентов. Дипломат также назвал "весьма своеобразными" действия Вашингтона в экономической сфере, поскольку власти США пытаются применить в отношении Российской Федерации угрозы.
"Это недостойный прием в принципе", – подчеркнул Рябков и добавил, что он неэффективен даже с точки зрения целей, которые преследуют авторы санкционной политики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.