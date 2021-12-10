На Южном Урале состоялась Ассамблея депутатов всех уровней власти

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10 декабря 2021, 06:52 Татьяна Михайлова Источник: Законодательное Собрание Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Заседание провел председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

В мероприятии приняли участие заместители губернатора Челябинской области Анатолий Векшин и Егор Ковальчук, руководители фракций представительных органов муниципальных образований, секретари местных отделений и руководители депутатских центров, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания. Большинство из них присоединилось к обсуждению посредством видеоконференцсвязи.

Обращаясь с приветственной речью к участникам встречи, спикер регионального парламента Александр Лазарев подчеркнул важность и необходимость усиления командной работы депутатов всех уровней для решения общих политических и общественных задач. «Ассамблея — это не просто площадка, которая позволяет нам проводить широкое обсуждение наших общих задач, но и мощный инструмент для усиления вертикали законодательной власти», — отметил председатель Законодательного Собрания.

Основным вопросом повестки ассамблеи стало обсуждение регионального бюджета на трехлетний период. Отдельное внимание было уделено блоку финансовых расходов для муниципалитетов.

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