Главам муниципалитетов рекомендовано провести прямые линии с жителями

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8 декабря 2021, 14:29 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Источник — https://t.me/cheltodayru

Такой формат коммуникации — важная составляющая открытости власти.

Подводя итоги прямой линии с южноуральцами, которая состоялась сегодня, 8 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что такой формат является важной составляющей открытости власти и рекомендовал главам территорий региона провести аналогичные мероприятия, сообщает телеграм-канал «Вечерка».

Отметим, что мероприятие длилось практически 2,5 часа, глава региона ответил на 40 вопросов. На момент завершения прямого эфира поступило более 5 тысяч обращений, они все еще принимаются на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50 до 20 часов 8 декабря. Все южноуральцы, на чей вопрос Алексей Текслер не успел ответить лично, получат обратную связь.

Состоявшуюся прямую линию прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев. Спикер парламента считает, что прямой разговор с жителями области — отличный пример открытости и оперативности в решении наболевших вопросов.

«Отмечу, что из тех, кто успел пообщаться с главой региона и задать свои вопросы, все получили достаточно полные ответы и уверенность в решении проблем», — добавил Александр Лазарев.

«Ощущение открытости присутствовало на протяжении всей прямой линии, — цитирует политолога, руководителя исследовательской группы «Монитор» Алексея Ширинкина издание «ЧелябинскСегодня». — Со стороны губернатора не было какой-то попытки уйти от ответа, на вопросы он отвечал довольно честно. Это хорошая практика, можно только порадоваться, что это случилось, но нужно этот опыт масштабировать на муниципалитеты, чтобы по такому же образцу прямые линии провели главы территорий».

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