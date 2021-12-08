Прямая линия сокращает расстояние между гражданами и властью, считает эксперт

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8 декабря 2021, 13:53 Татьяна Михайлова Источник: «ЧелябинскСегодня»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Итоги общения губернатора Алексея Текслера с жителями области прокомментировал политолог и региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Андрей Лавров.

Сегодня, 8 декабря, состоялась прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В прямом эфире, который длился почти 2,5 часа, глава региона ответил на 40 вопросов южноуральцев.

По мнению политолога и регионального представителя Агентства политических и экономических коммуникаций Андрея Лаврова, сегодняшняя прямая линия в очередной раз доказала, что Алексей Текслер является одним из самых открытых глав субъектов.

В разговоре с корреспондентом «ЧелябинскСегодня» эксперт отметил, что настало время прямых коммуникаций, и сам формат прямой линии сокращает расстояние между гражданами и властью.

Андрей Лавров добавил, что благодаря опыту, накопленному губернатором Челябинской области во время многочисленных встреч с жителями региона, Алексей Текслер готов отвечать на вопросы любой тематики, в том числе на самые актуальные, касающиеся эпидемиологической обстановки на Южном Урале, сферы ЖКХ, благоустройства и строительства дорог.

Полную видеозапись прямой линии можно увидеть на канале медиахолдинга «Гранада Пресс».

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