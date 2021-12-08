Политолог Леонид Крутаков: после переговоров Путина и Байдена западные СМИ «сбавят тон»

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8 декабря 2021, 11:24 Источник: Радио Sputnik

Владимир Путин во время разговора с Джо Байденом, Mikhail Metzel/Kremlin Pool/globallook.com

После состоявшегося во вторник разговора президентов Путина и Байдена западные СМИ, которые обвиняли Россию в нагнетании напряженности вокруг ситуации с Украиной, несколько сбавят тон. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Эксперт отметил, что переговоры двух президентов были крайне важны, поскольку в последнее время эскалация напряженности, связанная с Украиной, достигла высочайшего градуса. Западные СМИ обвиняли Россию в том, что она планирует вторжение на Украину в начале 2022 года.

«Если ориентироваться на риторику, то градус поднят. И у официального Киева появляется очень мощный рычаг: любое обострение на востоке Украины они будут трактовать как вмешательство России, и после своих же грозных заявлений США будут вынуждены им соответствовать, иначе больше им никто не поверит. Поэтому я бы не говорил о деэскалации напряженности после переговоров. Но, думаю, американские СМИ немного сбавят тон в нагнетании по поводу «вторжения» России на Украину» – подчеркнул Леонид Крутаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой США Джо Байденом в минувший вторник заявил, что санкции против России не дают никакого положительного эффекта, в частности, для самого Вашингтона.

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