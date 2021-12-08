Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Леонид Крутаков: после переговоров Путина и Байдена западные СМИ «сбавят тон»

, 11:24 Источник: Радио Sputnik

Политолог Леонид Крутаков: после переговоров Путина и Байдена западные СМИ «сбавят тон»
Владимир Путин во время разговора с Джо Байденом, Mikhail Metzel/Kremlin Pool/globallook.com

После состоявшегося во вторник разговора президентов Путина и Байдена западные СМИ, которые обвиняли Россию в нагнетании напряженности вокруг ситуации с Украиной, несколько сбавят тон. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Эксперт отметил, что переговоры двух президентов были крайне важны, поскольку в последнее время эскалация напряженности, связанная с Украиной, достигла высочайшего градуса. Западные СМИ  обвиняли Россию в том, что она планирует вторжение на Украину в начале 2022 года.

«Если ориентироваться на риторику, то градус поднят. И у официального Киева появляется очень мощный рычаг: любое обострение на востоке Украины они будут трактовать как вмешательство России, и после своих же грозных заявлений США будут вынуждены им соответствовать, иначе больше им никто не поверит. Поэтому я бы не говорил о деэскалации напряженности после переговоров. Но, думаю, американские СМИ немного сбавят тон в нагнетании по поводу «вторжения» России на Украину» – подчеркнул Леонид Крутаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой США Джо Байденом в минувший вторник заявил, что санкции против России не дают никакого положительного эффекта, в частности, для самого Вашингтона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

В мире

Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

Уроженка СССР отказалась от должности в Минфине США из-за нападок конгрессменов

Уроженка Советского Союза, которую президент Байден рекомендовал на должность главы управления валютного контроля Минфина США, отозвала свою кандидатуру. Об этом сообщил Белый дом. Причиной стали нападки на нее со стороны конгрессменов из-за ее советского прошлого.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Культура

Наука

Политика

Общество

В мире

Шоу-бизнес

Экономика

Наука

Политика

Политика

Политика

Общество

Политика

Политика